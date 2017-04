Piano riordino rete ospedaliera Sicilia, Lorenzin: per standard più elevati

Beatrice Lorenzi sul Piano riordino della rete ospedaliera siciliana.

«L'approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera della Regione Siciliana da parte del Tavolo di verifica è un'ottima notizia per i cittadini siciliani ed un importante passo avanti verso un'offerta sanitaria connotata da standard elevati di qualità e sicurezza», dichiara in una nota il ministro Beatrice Lorenzin, nel commentare l'esito del Tavolo di verifica 'Ministero della Salute - Mef' che ha dato il via libera al riordino della rete ospedaliera varato qualche giorno fa dalla Giunta regionale siciliana, "aprendo così la strada allo sblocco del turn over ed alle nuove assunzioni di personale sanitario in attuazione delle norme contenute nella Legge di stabilità 2016 che ha fortemente voluto".



«Il risultato raggiunto - ha proseguito il ministro - premia il metodo seguito dai vertici della Regione, che hanno costantemente collaborato con gli Uffici ministeriali per mettere a punto un Piano rispondente ai canoni previsti dal DM 70 ed agli standard normativi. Penso sia un modello che debba essere seguito da altre regioni nell'interesse degli assistiti del SSN. È un passo importante per garantire un equo accesso ai servizi sanitari in Sicilia».