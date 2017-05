OMS, Lorenzin: Italia al fianco dell'etiope Tedros per sviluppo ruolo vaccini

Beatrice Lorenzin plaude all'elezione dell'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus a Direttore Generale dell'OMS.

"Sono davvero soddisfatta per l'elezione del candidato dell'Etiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus a nuovo Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) a cui auguro i miei più sinceri auguri di buon lavoro" dichiara in una nota ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha guidato la delegazione italiana a Ginevra durante la Settantesima Assemblea mondiale dell'OMS.



"Un'elezione - sottolinea - segnata da un elevato numero di consensi e che rappresenta un grande segnale verso l'Africa ed evidenzia la volontà di risolvere i problemi sanitari della regione e anche l'attenzione globale in riferimento, per esempio, al grande tema delle migrazioni. Grazie alla sua comprovata professionalità sono certa che il nuovo Direttore generale saprà valorizzare il ruolo e l'autorevolezza della più grande organizzazione mondiale che si occupa della salute della popolazione mondiale".



"L'Italia, che tra l'altro dopo 14 anni torna a far parte dell'Executive Board dell'OMS, è pronta fin da subito ad offrire il massimo supporto e la piena collaborazione al nuovo direttore generale per affrontare insieme le moltissime sfide che attengono la sanità globale del futuro: dalla sicurezza sanitaria internazionale, alla prevenzione e promozione della salute, passando per il contrasto all'antibiotico resistenza, la cura delle demenze, lo sviluppo della medicina di genere, la sfida della sostenibilità economica, dell'innovazione tecnologica e farmacologica fino allo sviluppo del ruolo delle vaccinazioni a difesa della salute globale" conclude la Lorenzin.