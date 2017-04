Depressione: disturbo prevenibile. Serve più inclusione sociale, dice Lorenzin

Beatrice Lorenzin in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

«La depressione è una patologia sempre più globale e che colpisce particolarmente le donne e le persone più fragili, con gravi risvolti in termini di salute e di compromissione della qualità della vita, con conseguenze economiche sul carico assistenziale che richiede», dichiara in una nota il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in occasione della Giornata Mondiale della Salute dell'OMS che quest'anno è dedicata, appunto, al tema della depressione.



«È scientificamente comprovato - prosegue - che la depressione è un disturbo prevenibile, e perciò diventa estremamente importante implementare azioni integrate fra diversi settori e a diversi livelli per favorire l'inclusione sociale e garantire il coinvolgimento dell'intera comunità. Nessuno dev'essere lasciato solo».



«Come Ministero della Salute - conclude - abbiamo messo in campo nel corso degli anni uno specifico impegno sul tema, per promuovere le conoscenze, approfondire la diffusione di questi disturbi, le loro caratteristiche, gli aspetti preventivi, la razionalizzazione dei percorsi diagnostici, clinici ed assistenziali, per migliorare le azioni e aiutare chi ne soffre».