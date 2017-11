Decreto fiscale, Lorenzin: novità su cannabis terapeutica e vaccini

Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, sugli emendamenti al decreto fiscale.

"Bene approvazione emendamenti proposti dal Ministero della Salute su cannabis terapeutica e su legge vaccini contenuti nel decreto fiscale all'esame del Senato", dichiara in una nota il ministro Beatrice Lorenzin.

"Sulla cannabis terapeutica - specifica -, in continuità con il percorso già intrapreso dal Ministero della salute e dal Ministero della Difesa per assicurare la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si prevede un apposito finanziamento (a carico del bilancio del Ministero della Salute) di 2,3 milioni di euro per lo Stabilimento di Firenze. Un fondo che sarà utilizzato per realizzare nuove serre ed incrementare la produzione della cannabis ad uso terapeutico andando incontro all'aumento della domanda dei pazienti. L'obiettivo che coglieremo è di garantire il soddisfacimento dell'intero fabbisogno nazionale di circa 350 kg., senza più ricorrere all'importazione da altri Paesi UE".



"Novità rilevanti anche in tema di vaccini - aggiunge Lorenzin - dov'è stato approvato l'emendamento da me proposto e condiviso dal Garante della privacy che prevede che le misure di semplificazione amministrativa, già previste a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 (scambio tra Asl e istituti scolastici dei dati relativi gli adempimenti vaccinali degli studenti) dall'articolo 3 bis del decreto legge vaccini, possano trovare applicazione già a decorrere dall'anno scolastico in corso e, comunque, da quello 2018/2019, nelle regioni e province autonome che siano già dotate di anagrafi vaccinali e siano pertanto in grado di effettuare la trasmissione dei dati sensibili in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa sulla privacy".

"Una misura molto importante - conclude - che comporta un significativo alleggerimento degli adempimenti burocratici per le famiglie".