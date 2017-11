Nowhere Boy: il docufilm sui Beatles prima che diventassero i Beatles

Music Icons, in onda mercoledì 8 novembre su Rai5.

"Chi erano i Beatles prima di diventare i Beatles? E come si sono conosciuti John e Paul? Lo svela il film biografico del 2009 'Nowhere Boy', che Rai Cultura propone mercoledì 8 novembre alle 21.15 su Rai5 per lo spazio 'Music Icons'. Debutto alla regia dell'artista concettuale Sam Taylor-Wood, il film racconta gli anni di Lennon nella Liverpool degli anni 50: all'epoca, un giovanissimo John trascorre l'infanzia e l'adolescenza sotto l'egida di due figure che si riveleranno fondamentali nella sua formazione: la zia Mimi Smith e la madre Julia" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"A cinque anni, John viene strappato alla madre e affidato alla severa zia Mimi, una donna incapace di slanci e di affetto che cerca di impartirgli una rigida educazione. Solo dieci anni dopo, ormai quindicenne, John scopre che sua madre Julia in realtà vive con la sua nuova famiglia ad appena qualche chilometro da casa loro. Quando si presenta da lei, si trova davanti una donna molto diversa dalla zia con cui vive. Sarà proprio Julia a fargli scoprire i film di Elvis e il rock 'n' roll e a infondergli la passione per la musica, facendo sì che dopo la sua morte John si lanci, insieme al suo nuovo amico Paul, in una grandiosa avventura: i Beatles" viene esposto in ultimo dalla Rai.