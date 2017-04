Beatles: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" compie 50 anni, nuovo mix stereo

A 50 anni dall'uscita l'album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' dei Beatles è stato oggetto di un nuovo mix stereo e 5.1.

"Era l'1 giugno di 50 anni fa quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr stupirono e deliziarono il mondo, inaugurando la Summer of Love, con 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', un capolavoro rivoluzionario che è diventato l'album più celebrato di sempre. - ricorda in una nota dalla Universal - Il 26 maggio 'Sgt. Pepper' uscirà in tanti ricchissimi formati. L'album è stato oggetto di un nuovo mix stereo e 5.1 da parte di Giles Martin e Sam Okell e si arricchisce di registrazioni in studio alternative fino ad ora inedite."



"'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' è il primo album dei Beatles ad essere remixato e presentato con nuove tracce tratte dalle session in studio fin dai tempi di 'Let It Be. Naked', del 2003" prosegue l'etichetta discografica.



"Per ottenere il nuovo mix stereo e 5.1, il produttore Giles Martin e il mix engineer Sam Okell hanno lavorato con un esperto team di ingegneri e specialisti del restauro del suono negli Abbey Road Studios di Londra" si continua.



Si chiarisce quindi: "Tutte le versioni della 'Anniversary Edition' hanno il nuovo mix realizzato partendo dai nastri originali a 4 piste e tenendo come riferimento il primo mix Mono, il preferito dai Fab Four e prodotto da George Martin."



"Dal giorno in cui fu pubblicato, il 1 giugno del 1967, 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' passò 148 settimane nella classifica Inglese, di cui 27 al numero 1. Negli Stati Uniti passò 88 settimane in classifica, di cui 15 al primo posto. Vinse 4 Grammy Awards, fra cui Album dell'anno, e rimane uno dei più influenti e venduti dischi di tutti I tempi. Nel 2003, la biblioteca del congresso americano ha selezionato 'Sgt. Pepper' per il National Recording Registry, riconoscendo all'album un valore 'culturale, storico ed estetico'. 'Sgt. Pepper' è al primo posto della classifica dei 500 più grandi album di tutti i tempi della rivista musicale Rolling Stone" si illustra in ultimo.