Milleproroghe, tassisti e Vigili del Fuoco: governo e PD sordi, dice Amidei (Fi)

Bartolomeo Amidei di Forza Italia sulla protesta dei tassisti.

"Le proteste dei tassisti in molte importanti città italiane dimostrano ancora una volta che il governo e la maggioranza sono totalmente sordi alle esigenze di una categoria di lavoratori che subiscono quotidianamente una concorrenza sleale e abusiva" scrive in una nota Bartolomeo Amidei, senatore di Forza Italia.



"Siamo vicini a chi in queste ore manifesta per la tutela di sacrosanti diritti. Non solo i tassisti, ma anche gli ambulanti e i Vigili del Fuoco. A dimostrazione che questo provvedimento, come purtroppo ormai è consuetudine per il Milleproroghe, non solo delude le aspettative di tanta gente onesta e laboriosa, ma anzi produce danni evidenti. Danni imposti con l'arroganza di un voto di fiducia che tronca ogni discussione e non consente di migliorare con una mirata azione emendativa quanto si aveva l'obbligo di migliorare" diffonde in conclusione il politico forzista.