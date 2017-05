Annalisa Minetti di nuovo incinta? Il segreto svelato a Barbara d'Urso

Annalisa Minetti rivela un segreto all'orecchio di Barbara d'Urso a Domenica Live, ma il microfono della conduttrice era aperto e sembra che la cantate ed atleta paralimpica abbia detto di essere incinta.

Annalisa Minetti sarebbe di nuovo incinta. E' quanto sembra aver sussurrato la cantate ed atleta paralimpica all'orecchio di Barbara d'Urso, da cui era ospite domenica per la presentazione del libro "Io Rinasco".



Annalisa Minetti ha già un figlio, Fabio, nato nel 2008 dall'unione con l'ex marito calciatore Gennaro Esposito. Dopo la separazione, la Minetti si risposa il 9 ottobre 2016 ad Assisi con Michele Panzarino, fisioterapista pugliese.



A Domenica Live, Annalisa Minetti racconta proprio dell'incontro con l'attuale marito e della paura di non poter avere in affidamento il figlio Fabio perché, dice la cantante, per i giudici il fatto di essere cieca poteva mettere in pericolo il bambino. Annalisa Minetti poi precisa: "Adesso è tutto risolto. L'affidamento del bambino ce l'ho e posso vederlo quando voglio. L'avvocato però mi ha detto che non potevo stare con il mio bambino a causa della mia cecità, perché impossibilitata a garantire la sicurezza del bambino".