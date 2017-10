Bankitalia: Gentiloni invia lettera col nome. Renzi: spero non sia Visco

Paolo Gentiloni inviato la lettera al Consiglio Superiore di Bankitalia, con cui viene indicato il nome del governatore. Verso la riconferma Ignazio Visco, anche se ciò trova la contrarietà di Matteo Renzi.

"Non ho niente di personale contro Ignazio Visco, anzi ci abbiamo lavorato in questi anni. Do solo un giudizio di merito" ribadisce Matteo Renzi, in merito alla nomina del nuovo governatore della Banca d'Italia, sostenendo che l'istituto "in questi 6 anni il sistema di vigilanza non ha funzionato come dovuto: è stato un punto di debolezza e non un asset".

Il segretario del PD ammette però che "probabilmente Paolo Gentiloni ha un'opinione diversa", assicurando che il partito rispetterà la sua scelta anche se non manca di auspicare che "i prossimi sei anni siano migliori".

Intanto, fonti di Palazzo Chigi riferiscono che il Presidente del Consiglio ha inviato la lettera al Consiglio Superiore di Bankitalia, con cui viene indicato il nome del governatore. Si apre così la procedura ufficiale di nomina, che prosegue con il parere espresso dalla Banca d'Italia. Non dovrebbero esserci altri ostacoli alla riconferma di Ignazio Visco, anche se nelle ultime ore era spuntato anche il nome di Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell'Economia nel governo Letta e soprattutto ex direttore generale di Palazzo Koch.