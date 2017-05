Bangladesh: 10 blogger uccisi per difendere libertà religiosa e di pensiero

La Fides riferisce la drammatica situazione delle minoranze religiose che vivono in Bangladesh, vittime di attacchi mirati di individui e gruppi legati a partiti islamisti.

"Negli ultimi tre anni le minoranze religiose in Bangladesh hanno affrontato attacchi mirati. Durante e dopo le elezioni del 2014, i villaggi abitati da gruppi religiosi non musulmani sono stati oggetto di assalti, individui e gruppi legati a partiti islamisti hanno saccheggiato e bruciato proprietà e residenze di cittadini indù, cristiani e buddisti, in diverse parti del paese" riferisce in una nota la Fides.



Secondo una delegazione della Conferenza cristiana dell'Asia (CCA), composta da rappresentanti di diversi gruppi religiosi, "alcuni partiti politici hanno strumentalizzato deliberatamente i sentimenti religiosi della gente comune per intensificare la tensione e la polarizzazione intercomunitaria. Il tutto per trarne vantaggi politici. Non sono stati risparmiati, poi, gli attivisti dei diritti umani" prosegue l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



«Negli ultimi due anni almeno dieci blogger laici, giornalisti e attivisti per i diritti umani, sono stati uccisi solo perché promotori della libertà di pensiero, dell'armonia religiosa, della tolleranza e della trasparenza politica» nota la delegazione.



Viene diffuso inoltre dall'agenzia di stampa cattolica: "In una visita durata alcuni giorni, il team della CCA ha incontrato diverse organizzazioni della società civile, rappresentanti di gruppi religiosi di minoranza, chiese, organizzazioni ecumeniche e attivisti sociali. Il sentimento che accomuna la vita delle minoranze religiose in Bangladesh è la paura, afferma la nota della Commissione. La violenza estremista è un problema ricorrente nel paese, dove già in passato le minoranze religiose hanno subito intimidazioni, minacce e violenze compiute da gruppi estremisti islamici. Un fenomeno diffuso è il land grabbing. Almeno 431.000 persone, in maggioranza appartenenti a popolazioni indigene e minoranze religiose, continuano a vivere da sfollati interni, vittime di conflitti o perché cacciate dai loro terreni."



"Su circa 170 milioni di abitanti, i musulmani sunniti costituiscono il 90% della popolazione, gli indù sono il 9%, mentre le altre comunità (cristiani, buddisti, musulmani sciiti, ahmadi) costituiscono nel complesso circa l'1% della popolazione" si diffonde in ultimo.