Giovanni Rana dona quasi 3 milioni e mezzo di pasta fresca al Banco Alimentare

Luca Zaia commenta la donazione di Giovanni Rana al Banco Alimentare.

"Giovanni Rana ha deciso di donare 3.354.936 di piatti di pasta fresca a persone in difficoltà, attraverso il Banco Alimentare.

L'iniziativa entra nel solco di quegli slanci di generosità che ci rendono orgogliosi dei nostri imprenditori, e di tutti i veneti, che hanno la solidarietà nel DNA", commenta su Facebook Luca Zaia.



"Rana incarna la realtà del Veneto solidale dove un cittadino su cinque fa volontariato. - assicura - Tantissima gente dona, ognuno dona quel che può: chi un euro, chi un'ora di lavoro, chi il suo tempo per aiutare, chi nella vita ha avuto successo e, come Rana, realizza una grande operazione, che mi auguro possa essere da stimolo a quanti più imprenditori possibile".