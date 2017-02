Bankitalia, Rossi: l'Italia si è fermata 25 anni fa

Il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi ammette che "l'Italia si è fermata 25 anni fa" perché non è riuscita ad adattarsi alla ivoluzione tecnologica e alla globalizzazione.

"L'Italia si è fermata 25 anni fa, un quarto di secolo fa" è costretto ad ammettere Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia. Nel corso di una intervista su Radio24 nel corso del programma "A conti fatti", il direttore di Bankitalia spiega infatti che l'Italia "si è fermata perché il suo apparato di imprese, quello che produce, non ha saputo adattarsi ai due grandi mutamenti che hanno cambiato il corso degli eventi in tutto il mondo: la rivoluzione tecnologica, che ha fatto passare dal paradigma elettrico a quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e la globalizzazione, la mondializzazione degli scambi, dei mercati, cosa che adesso è nel mirino di molti".



"Le imprese italiane non hanno saputo adattarsi a questo, per mille motivi, alcuni dei quali hanno a che fare con gli ostacoli messi dall'ambiente circostante, giuridico e normativo" sottolinea quindi Rossi.



Nonostante questo quadro desolante, il direttore generale della Banca d'Italia è certo del fatto che, in una maniera o nell'altra, il nostro Paese "ce la potrà fare" perché "noi italiani sappiamo fare un sacco di cose".