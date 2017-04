Marla Maples: l'ex moglie di Donald Trump a Ballando con le Stelle

prosegue la gara a Ballando con le Stelle, sabato 8 aprile su Rai1.

"Sabato 8 aprile, settimo appuntamento con l'avvincente dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci: Ballando con le Stelle. I riflettori si accendono anche questa settimana sulle coppie in gara, pronte a cimentarsi in nuove e originali coreografie per dimostrare tutti i progressi sulla pista da ballo" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



"I Vip esclusi dalla competizione nelle precedenti settimane, in questa puntata avranno la possibilità di esibirsi nuovamente di fronte a Giuria e pubblico per rientrare in gara e proseguire il cammino verso la finalissima del 29 aprile. Questo sabato, 'Ballerina per una notte' sarà un personaggio di fama internazionale: Marla Maples, ex moglie del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ex modella e attrice, oggi è diventata una guru del lifestyle, continuando a dedicarsi alla filantropia e alla beneficenza. Per l'ex miss Georgia sarà il momento di cimentarsi in una nuova sfida. Sulla pista di 'Ballando con le Stelle', Marla affronterà un vero e proprio 'tour de force' per imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara per migliorare la classifica finale. Appuntamento, alle 20.35, con Marla Maples sulla pista di Ballando con le Stelle, dove non mancheranno le incursioni nel mondo social di Valerio Scanu e i commenti a bordo pista della nota criminologa, Roberta Bruzzone" si anticipa.