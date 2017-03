Franco Nero e Vanessa Redgrave a Ballando con le stelle

Torna Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 marzo su Rai1.

"Sabato 18 marzo torna 'Ballando con le Stelle', il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Gli undici protagonisti in gara sono pronti a sfidarsi esibendosi nelle nuove coreografie realizzate dai loro maestri, stelle internazionali della danza. Un solo obiettivo di fronte, dimostrare alla Giuria in studio e al pubblico a casa i progressi sulla pista, per guadagnarsi un posto sicuro verso la finale" illustra in un comunicato la tv di Stato.



"Protagonisti dello spazio 'Ballerino per una notte', due attori vere icone cinematografiche del nostro tempo: Franco Nero e il premio Oscar Vanessa Redgrave. - viene anticipato - Lei è considerata da critica e pubblico fra le migliori attrici esistenti, ha collezionato sei candidature all'Oscar, ha vinto quello come miglior attrice non protagonista nel 1978, per la sua interpretazione nel film Giulia. Ma molti altri sono i riconoscimenti ottenuti nella sua lunga e brillante carriera: due Golden Globe, un BAFTA, due Emmy, due Prix a Cannes e una Coppa Volpi a Venezia. Franco Nero, amatissimo dai registi italiani è apprezzatissimo anche all'estero. Vincitore del David di Donatello nel '68, come migliore attore per il film 'Il giorno della civetta', conobbe Vanessa sul set di Camelot, che gli valse la candidatura ai Golden Globe, dove lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. Sabato sera le due star, si ritroveranno sulla pista di Ballando con le Stelle e dovranno imparare in brevissimo tempo una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara per migliorare la classifica finale".