Fausto Leali: Ballando con le Stelle diventa una grande famiglia

Fausto Leali commenta la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

"Ballando con le Stelle è stata una bellissima esperienza per me!!!!! Non avrei mai e poi mai.... pensato di poter ballare ... per cui quello che son riuscito a fare ha sbalordito anche me ...e ringrazio molto Ornellina per la pazienza ......devo ammettere però che la cosa più bella e che ho notato ... è che questo programma è davvero una grande famiglia .... i maestri sono straordinari ... i concorrenti fantastici e Milly Carlucci mia grande amica, una grande professionista ...e tutto lo staff molto cordiale ... un pensiero dal mio punto di vista!!! Ho vissuto .. armonia, grandi allenamenti, adrenalina e confesso anche tanta emozione ...." scrive su Facebook Fausto Leali, escluso dalla competizione.



"Ora però spazio ai finalisti e a chi sa ballare, sarà dura decidere il vincitore" conclude Fausto Leali, annunciando: "Adesso si ritorna a cantare ...".