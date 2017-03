Elio delle Storie Tese e Nastassja Kinski a Ballando con le Stelle

Torna "Ballando con le Stelle", in onda sabato 1 aprile su Rai1.

"Sabato 1 aprile alle 20.35 su Rai1, sesto appuntamento per 'Ballando con le Stelle'. Elio e Nastassja Kinski saranno i due 'Ballerini per una notte', protagonisti unici nel loro genere. Elio, cantante, compositore, flautista, doppiatore e attore teatrale italiano, un vero 'Tripudio intestinale'" spiega in una nota la tv di Stato.



La Rai precisa inoltre: "Stefano Belisari, per tutti Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, artista complesso, camaleontico, da trent'anni attraversa la scena musicale e artistica italiana, regalando delle vere perle di estro. Pezzi unici, che hanno segnato il nostro tempo, inventando un genere: 'La terra dei cachi', 'Fossi Figo', 'Cara ti amo', 'La canzone mononota'. Insieme a lui, protagonista della serata, una delle attrici più intense e raffinate del cinema internazionale, Nastassja Kinski. Nella sua carriera, oltre ad aver vinto un Golden Globe e un Nastro d'Argento, ha lavorato con i più grandi cineasti mondiali: Wim Wenders, Lina Wertmúller, i fratelli Taviani, David Lynch. Per i due artisti è giunto il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di 'Ballando con le stelle'. Dovranno sottoporsi ad un vero e proprio 'tour de force' per imparare in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale."