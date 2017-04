Ballando con le Stelle: in semifinale Gerard Depardieu e Morgan

Al via la semifinale di Ballando con le Stelle, sabato 22 aprile su Rai1.

"Grande attesa e sabato 22 aprile alle 20.35 su Rai1, per la semifinale di Ballando con le Stelle. Per un appuntamento così importante non poteva mancare un 'Ballerino per una notte' d'eccezione: Gérard Depardieu. - viene annunciato in una nota - Attore e produttore cinematografico francese, Gérard Depardieu è una vera star internazionale. In Italia ha lavorato con i più grandi registi: Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Mimmo Calopresti, Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini, Ettore Scola. Nel 1985 ottenne il riconoscimento come miglior attore al Festival di Venezia per l'interpretazione in Police. Ma fu con il ruolo di Cyrano de Bergerac che venne candidato all'Oscar nel 1990 e premiato come miglior attore al Festival di Cannes. Nella sua importante carriera ha ottenuto un Golden Globe, con Andie MacDowell come miglior attore per il film 'Green Card - Matrimonio di convenienza' e nel 1997 il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia. Sabato sera, Depardieu imparerà in poche ore una coreografia realizzata per lui durante la diretta del programma, esibendosi per conquistare l'importantissimo tesoretto assegnato dalla Giuria ad uno dei protagonisti in gara".



"Ospite speciale di questa semifinale, Morgan. - si anticipa inoltre - Marco Castoldi, cantautore e polistrumentista italiano, è stato fondatore e frontman del gruppo rock dei Bluvertigo. Altrettanto ricca di esperienze artistiche e contaminazioni la sua carriera da solista. Oggi oltre ad essere considerato uno dei musicisti più competenti e complessi del panorama artistico italiano è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più discussi e amati dal pubblico".



"A scendere in pista per contendersi il passaggio alla finalissima del 29 aprile saranno otto coppie formate da: Oney Tapia - Veera Kinnunen; Fabio Basile - Anastasia Kuzmina; Alba Parietti - Marcello Nuzio; Xenya - Raimondo Todaro. A cui si aggiungono i ripescati della scorsa settimana: Martina Stella - Samuel Peron; Antonio Palmese - Samanta Togni, Simone Montedoro - Alessandra Tripoli; Giuliana De Sio - Maykel Fonts. Guidati dai rispettivi maestri, i concorrenti dovranno stupire giuria e pubblico, mettendosi alla prova con diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. E poi ancora grandi sorprese, prove in agguato e scontri incrociati, oltre alla giuria più temuta della tv, composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli" si precisa.



"E' giunto invece al traguardo il torneo Ballando con te, infatti l'appuntamento dedicato alla gente comune, vedrà scendere in pista i quattro concorrenti più apprezzati in queste puntate. Sul palco dell'Auditorium Rai del Foro Italico, si sfideranno per il gradino più alto del podio: Le Mine Vaganti, Matilde Macinai, Salvatore Finazzo e gli Enjoy Dance Company. - si specifica - La colonna sonora della serata è affidata alla Big Band di Paolo Belli che con la sua irresistibile vitalità accompagnerà sulla pista da ballo le coppie in gara".