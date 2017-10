Bagheria: ama un carabiniere, boss ordina al figlio di uccidere la sorella

Arrestate 16 persone a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata a Bagheria. In manette anche il boss Pino Scaduto che aveva ordinato al figlio di uccidere la sorella perché aveva una relazione con un Carabiniere.

I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori locali.

Nell'ambito dell'indagine, denominata 'Nuova Alba', gli inquirenti hanno scoperto inoltre nuovi affiliati al gruppo mafioso di Bagheria.



Un provvedimento è stato notificato in carcere anche a Giacinto Di Salvo, esponente di spicco della consorteria mafiosa, già a capo del mandamento di Bagheria dal 2011 fino al maggio 2013, quando venne arrestato nell'ambito dell'indagine "Argo",



In manette è finito invece l'anziano boss Pino Scaduto che, scarcerato lo scorso aprile, secondo gli inquirenti stava cercando di riprendersi il posto di capomafia a Bagheria.

Scaduto avrebbe inoltre ordinato al figlio di uccidere la sorella perché la figlia del boss mafioso avrebbe avuto una relazione con un maresciallo dei Carabinieri.

"Tua sorella si è fatta sbirra" diceva Pino Scaduto al figlio, come carpito in una intercettazione. Il giovane, però, temeva di finire in carcere e avrebbe ignorato gli ordini del padre.