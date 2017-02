BCE: espansione economica va a consolidarsi

"La spesa per consumi, principale determinante della ripresa in corso nell'area dell'euro, 'ha continuato ad offrire un contributo positivo all'espansione del PIL nel terzo trimestre dell'anno scorso' e 'in prospettiva dovrebbe rafforzarsi'", riporta Confcommercio riassumendo il Bollettino economico della BCE nel quale si spiega che "dopo la flessione subita nel terzo trimestre del 2016, la fiducia dei consumatori è notevolmente migliorata nel quarto trimestre, registrando livelli ben al di sopra della media di lungo periodo".



Inoltre, si sottolinea, "l'ulteriore crescita dell'occupazione, come suggeriscono gli ultimi indicatori delle indagini, dovrebbe continuare a sostenere i consumi privati". Anche "i vincoli sui bilanci delle famiglie si sono allentati, come indica il rapporto fra debito e reddito che eè in diminuzione. Questa evoluzione dovrebbe rafforzare la crescita dei consumi complessivi".



Su un piano più generale, la BCE riferisce che "l'espansione economica nell'area dell'euro 'è in via di rafforzamento', sostenuta principalmente dalla domanda interna" e che "la crescita 'si è estesa a tutti i settore e, più recentemente, fra i Paesi'."



"Gli indicatori economici più recenti, basati su dati reali e sui risultati di indagini hanno continuato a mostrare una certa resilienza, suggerendo un rafforzamento della crescita nel quarto trimestre'" e per questo la BCE attende in prospettiva che "l'espansione economica si consolidi ulteriormente".