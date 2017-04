Aung San Suu Kyi nega pulizia etnica dei Rohingya. ONU non la pensa così

Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, nega che in Birmania ci sia una pulizia etnica dei Rohingya, minoranza musulmana in un paese dove prevalgono i buddisti. Eppure, sono state le Nazioni Unite ad accusare l'esercito birmano di crimini atroci contro la popolazione rohingya.

Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, ha negato che in Birmania sia in corso una pulizia etnica della minoranza Rohingya di religione islamica. "Penso che 'pulizia etnica' sia un'espressione troppo forte da usare per ciò che sta succedendo. Penso che ci sia molta ostilità. I musulmani uccidono anche i musulmani se pensano che stanno cooperando con le autorità" dice la leader birmana in una intervista alla Bbc.



Eppure, è stato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ad accusare l'Esercito Birmano di crimini atroci contro la popolazione rohingya, da stupri di massa all'esecuzione di neonati. Ed infatti, ad inizio marzo tredici organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani hanno esortato le Nazioni Unite a indagare sulle atrocità commesse dall'esercito della Birmania.



Dopo che ad ottobre l'esercito birmano ha messo in moto una operazione militare nello Stato di Rajine, nel Myanmar settentrionale, in seguito ad un attacco contro un posto di frontiera nella regione che ha causato la morte di nove agenti, oltre 100mila Rohingya sono stati costretti a fuggire verso Bangladesh, Malesia e Tailandia, come ha riferito l'agenzia di stampa cattolica Fides.



I rohingya, nonostante si tratti di un gruppo originario del Rajine, sono infatti considerati immigranti illegali che arrivano dal Bangladesh. In Birmania, dove prevalgono i buddisti, esiste infatti una lunga storia di discriminazione e persecuzione contro i musulmani. In questo scenario si colloca inoltre il dramma delle bambine rohingya, che sono costrette a fuggire per non essere rapite e vendute come spose.