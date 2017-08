Industria 4.0, Assoprovider a Calenda: coinvolgere anche piccole aziende

Assoprovider scrive una lettera aperta al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda riguardo al piano di digitalizzazione dell'Italia (banda ultra larga, Industria 4.0).

Coinvolgere nel piano di digitalizzazione del Paese (banda ultra larga, Industria 4.0) anche le diverse migliaia di piccole aziende italiane che da diversi decenni si occupano di TLC e del digitale italiano. E' quanto chiede Assoprovider, l'associazione di provider indipendenti, in una lettera aperta indirizzata al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.



L'associazione specifica infatti che "si tratta di operatori economici tipici del tessuto imprenditoriale italiano, che Istat certifica essere costituito per il 95% da imprese con meno di 15 addetti. Più di 5.000 PMI delle TLC che generano complessivamente un giro di affari annuo superiore al miliardo di euro con importanti ricadute nell'indotto e nell'occupazione (specialmente giovanile). - aggiungendo - Le sole Aziende associate ad Assoprovider sviluppano un giro d'affari di 150milioni di euro pur rappresentando poco meno del 10% delle PMI impegnate nel settore TLC. Si disegna così un importante comparto del mondo delle telecomunicazioni che finora non ha mai usufruito di aiuti economici da parte dello Stato e che chiede al Governo di facilitare, con semplici misure, l'accelerazione degli investimenti che stanno facendo con il Fixed Wireless e la fibra ottica sul territorio".



"Giova ricordate - specifica inoltre Assoprovider - che sono queste le aziende che hanno contribuito realmente e in modo significativo alla riduzione del digital divide nelle zone a bassa densità abitativa, ossia quelle che vengono unanimemente considerate a fallimento di mercato dalle Big Telco. Grazie al modello di business 'ad alto rapporto benefici/costi' delle PMI, costituito da una filiera corta e di prossimità con il territorio, sono possibili significativi ritorni economici anche in zone poco popolate".



Assoprovider chiede quindi al governo che "vengano sanate alcune storiche distorsioni anti competitive nella gestione delle risorse collettive, come ad esempio lo sono le frequenze licenziate (tecnicamente usate per le connessioni radio di tipo 'punto a punto')" evidenziando anche come esista "un patrimonio collettivo composto da milioni di 'tratte licenziate' che è tuttora utilizzato per meno di un centesimo delle sue possibilità, dovuto soprattutto al fatto che viene caricato di contributi amministrativi annuali tra i più cari d'Europa (circa il doppio del più caro paese europeo)".



"Con questa distorcente soglia d'ingresso, si ottiene l'effetto che rimangano sottoutilizzate e ad appannaggio solo delle Big Telco che possono permettersi di occupare dette frequenze. - viene denunciato - Rimodulare opportunamente questi contributi amministrativi (oltre ad accrescere il gettito dei contributi stessi per via dell'ampliamento della platea di soggetti interessati ad accedere al parco frequenziale) darebbe ai piccoli operatori nuove opportunità di crescita e quindi maggiore copertura digitale al Paese, con l'opportunità di creare un maggior numero di posti di lavoro diretti e indotti".

Assoprovider auspica quindi che il ministro Calenda "confermi la sua dinamicità nell'attuazione delle iniziative volte alla digitalizzazione del Paese, attuando misure 'inclusive' di questi attori essenziali per lo sviluppo del Paese, rappresentato dalle PMI delle Telecomunicazioni".