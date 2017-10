Scandalo Weinstein: Asia Argento avrà #cartabianca da Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer intervista in esclusiva Asia Argento, tra le accusatrici di Weinstein: in onda martedì 17 ottobre su Rai3.

"Questa sera Bianca Berlinguer intervisterà in esclusiva Asia Argento. L'appuntamento è alle 21:15 su Rai3 a #cartabianca. Nel corso della puntata si parlerà anche di attualità: dallo scontro in atto in Parlamento sulla legge elettorale alla manovra - infomano in una nota dalla tv di Stato -, agli scenari che si aprono in vista sia delle prossime elezioni politiche sia del voto in Sicilia."



"Seguirà un confronto sullo Ius Soli: ci si chiederà se l'impegno preso dal Presidente del Consiglio per approvare il provvedimento entro fine legislatura possa essere realmente mantenuto - chiarisce in ultimo la Rai -, quali siano le resistenze in Parlamento e se esista un'ipotesi 'fiducia' sul testo. Anche questa sera Geppi Cucciari e Flavio Insinna saranno tra i protagonisti della serata. Gli altri ospiti di Bianca Berlinguer: Pierluigi Bersani, Virman Cusenza, Renato Brunetta, Gianrico Carofiglio, Ferruccio de Bertoli, Giancarlo Cancelleri, Claudio Santamaria."