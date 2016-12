Doveva cantare per liberazione Aleppo: Coro Armata Rossa in aereo precipitato nel Mar Nero

C'erano anche 60 membri del celebre Coro dell'Armata Rossa a bordo del Tupolev militare russo precipitato nella notte di Natale nel mar Nero; doveva suonare per le truppe in Siria dopo la liberazione di Aleppo. A bordo c'erano 92 persone, tutte decedute.



Il Tupolev Tu-154 era diretto alla base militare di Hmeimim, presso Latakia nel nord-ovest della Siria. Al momento si esclude l'atto terroristico, ma sarà la scatola nera ritrovata in queste ore a svelare cosa possa aver provocato il terribile incidente. Si sospetta che lo schianto sia stato provocato da "oggetti estranei entrati nel motore", anche se un guasto meccanico ed un errore del pilota rimangono ancora sul tavolo delle ipotesi investigative.



Il Coro dell'Armata Rossa, noto anche come Alexandrov Ensemble, fu fondato nel 1928 da A.V. Aleksandrov con la missione di sollevare il morale delle truppe, ed è forse il più famoso dei gruppi musicali del suo genere nonché una "leggenda" dell'ex Unione Sovietica, sopravvissuto alla sua caduta. Ed infatti il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato il 26 dicembre giorno di lutto nazionale. I brani eseguiti comprendono canti popolari russi, inni religiosi ortodossi e canti patriottici e militari russi.



Sulla sua pagina Facebook Toto Cutugno, che ha cantanto più volte con il Coro dell'Armata Rossa, rivela: "Con loro ho vissuto dei momenti indimenticabili sia in Russia che al Festival di Sanremo nel 2013. Eravamo diventati grandi amici e avevamo dei progetti per il futuro....infatti un mese fa .... ero stato contattato per lo stesso concerto di fine anno insieme a loro in Siria per i soldati russi dislocati lì per funzioni militari. Purtroppo e per fortuna ho rinunciato perché avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie a Dio..!".