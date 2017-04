Arisa vola a Tokyo: voce ufficiale di "Italia, amore mio 2017"

L'Italian Chamber of Commerce in Japan annuncia che Arisa sarà la voce ufficiale di "Italia, amore mio!", il festival dell'Italia in Giappone in programma il 20 e 21 maggio a Tokyo.

L'Italian Chamber of Commerce in Japan (ICCJ) annuncia che "Arisa, uno degli artisti più celebri del panorama musicale italiano", sarà la voce ufficiale di "Italia, amore mio!", in programma il 20 e 21 maggio a Roppongi Hills, uno dei più grandi complessi urbani del Giappone situato nel distretto di Tokyo.



"Italia, amore mio!" è l'evento ufficiale organizzato lo scorso anno dalla Camera per il 150esimo anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Giappone, una sorta di festival dell'Italia in Giappone.

Zara Marini Silvi

© riproduzione riservata | online: 07/04/2017 | update: 07/04/2017

