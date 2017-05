Apple Pay: iPhone diventa carta di credito anche in Italia

Apple Pay sbarca in Italia. Apple Pay è il sistema che trasforma l'iPhone in una carta di credito: per effettuare un pagamento basta avvicinare il melafonino al POS contactless ed inserire le impronte digitali (sempre che non vengano rubate da hacker).

Apple Pay, il sistema che trasforma l'iPhone in una carta di credito, è disponibile anche in Italia. I possessori italiani del melafonino che non temono né hackeraggi né violazioni della privacy potranno quindi da oggi effettuare pagamenti semplicemente avvicinando l'iPhone (dal 6 in su) oppure l'Apple Watch al POS contactless: per essere autenticati bisogna però usare il lettore di impronte digitali (password solo apparentemente sicura perché una volta rubate non si possono certo cambiare).



Apple Pay supporta carte del circuito Visa e Mastercard se erogate da Unicredit, Carrefour Bank e Boon (app che consente di caricare una carta prepagata di una banca anche se questa non è partner Apple), ma a breve anche Mediolanum e American Express. Nei prossimi mesi invece con Apple Pay si potrà pagare anche con CartaBCC, ExprendiaSmart (una carta aziendale), Fineco, Hype (prepagata elettronica), N26 (startup di Berlino che offre servizi bancari per smartphone) e Widiba (banca digitale di MPS).

