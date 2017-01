Terremoto e valanga hotel Rigopiano, Tajani: UE sblocchi fondo solidarietà

"A nome del Parlamento voglio inviare un messaggio di solidarietà e farò di tutto affinché la Commissione europea possa accelerare i tempi per erogare il fondo di solidarietà con il nostro sostegno", ha detto il neo presidente dell'Eurogruppo Antonio Tajani, intervenendo questa mattina davanti all'Assemblea riferendo a tutti che "a seguito delle numerosissime scosse di terremoto che hanno colpito l'Italia, una valanga ha sommerso un albergo".



Tajani ha quindi aggiornato gli europarlamentari sulla situazione all'hotel Rigopiano, che si trova nel comune di Farindola, in provincia di Pescara, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, a 1.200 metri d'altitudine.



"Ci sono trenta dispersi, anche bambini, la situazione meteorologica è bruttissima. Il soccorso alpino della Guardia di finanza ha raggiunto l'albergo dopo sei ore di marcia sugli sci perché tutte le strade erano bloccate e si sta cercando con i cani anti-valanga di vedere se i dispersi, come ci auguriamo tutti, siano sopravvissuti. Due persone sono state salvate, ma certamente la situazione non è delle migliori. La popolazione è stremata. Da ieri a mezzanotte a stamattina ci sono state circa ottanta scosse di terremoto. Negli scorsi giorni sono state centinaia le scosse, i giornali di tutto il mondo ne parlano. I cittadini sono terrorizzati, la situazione meteorologica è pessima" riassume quindi Tajani in Aula.



"Dovremo fare di tutto per rispondere ai cittadini ma soprattutto come mi ha detto presidente Protezione Civile chiedono soprattutto solidarietà. Vi ringrazio come italiano e soprattutto come presidente del Parlamento europeo per la solidarietà che vorrete inviare ai miei compatrioti" conclude Tajani, auspicando appunto che la Commissione europea acceleri i tempi per erogare il fondo di solidarietà.