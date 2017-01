Antonio Tajani batte Pittella: è il nuovo presidente del Parlamento europeo

Dopo una giornata di scrutini e lo scontro con l'altro italiano Gianni Pittella, l'eurodeputato di centrodestra Antonio Tajani è stato eletto martedi 17 gennaio Presidente del parlamento europeo.



Sarà quindi Tajani a prendere il posto di Martin Schulz alla guida dell'organo legislativo dell'Unione europea. Tajani, nonostante il largo vantaggio su Pittella, non era comunque riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi nei primi tre scrutini. Al quarto turno, invece, ad Antonio Tajani (PPE) sono bastati 351 voti per essere eletto, contro i 282 di Gianni Pittella (S&D). Il terzo candidato, Guy Verhofstadt (Alde) aveva ritirato la sua candidatura prima del voto, facendo confluire le preferenze del suo gruppo verso Tajani.



"Sarò il presidente di tutti. Rispetterò tutti i deputati, rispetterò tutti i gruppi. Potrete contare sulla mia totale disponibilità" assicura dopo l'elezione Antonio Tajani. Fatto sta che la presidenza di centrodestra di Tajani si aggiunge a quella di Jean-Claude Juncker alla Commissione europea e a quella di Donald Tusk al Consiglio europeo.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giudicato l'elezione di Tajani come "un grande risultato" perché "è un modo per il nostro Paese di contribuire in maniera ancora più incisiva al processo di integrazione europea".



Fino all'elezione di ieri sera, Tajani è stato vicepresidente vicario dell'Europarlamento. Giornalista, dal 2008 al 2014 è stato commissario europeo, prima ai Trasporti e poi all'Industria. Tajani è stato tra i fondatori di Forza Italia nel 1994, poi portavoce del premier nel governo Berlusconi del 1994-1995. Si era candidato a sindaco di Roma ma fu sconfitto da Walter Veltroni. Tajani siede al Parlamento europeo praticamente dal 1994.