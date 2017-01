Governo sospenda tasse e bollette per terremotati, chiede Razzi (Fi)

C'è bisogno di una "sospensione di tutti gli oneri a carico della gente vittima del terremoto e della neve in centro Italia" dichiara in un comunicato il senatore di Forza Italia Antonio Razzi, annunciando una interrogazione alla Presidenza del Consiglio.



L'esponente azzurro spiega: "Chiederò al governo che vengano prese misure eccezionali per sospendere tutti gli oneri a carico della gente del centro Italia vittima delle calamità naturali. Niente tasse, niente bollette, niente utenze per queste popolazioni ma risarcimento del danno giusto e proporzionato agli eventi."



"Questa gente aspetta i risarcimenti altro che oneri e tasse da pagare. - precisa infatti il segretario della Commissione Esteri del Senato - Chiederò se la Presidenza del Consiglio non ritenga opportuno e necessario sospendere qualsiasi pretesa di pagamento da parte di chi non ha più casa, molti neanche i familiari e vive attualmente sotto metri di neve."