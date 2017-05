Manovrina: ok a web tax ma obiettivo è tassa sovranazionale, dice Misiani (PD)

Antonio Misiani del Pd commenta la web tax.

"E' un importante passo in avanti verso una tassazione più efficace dei giganti del web", dichiara in una nota Antonio Misiani, deputato del Partito Democratico, dopo l'approvazione in Commissione Bilancio dell'emendamento Boccia che introduce la web tax.

"Si tratta - spiega - di una vittoria del Parlamento: dopo quattro anni di tira e molla finalmente abbiamo messo un primo punto fermo per contrastare l'evasione e l'elusione delle cosiddette 'over-the-top' tecnologiche, che ogni anno sottraggono al Fisco italiano ricavi per miliardi di euro. Le risorse aggiuntive della web tax saranno destinate al Fondo non autosufficienze e quello per la riduzione della pressione fiscale: una apprezzabile scelta di giustizia sociale ed equità fiscale".

"Molto rimane da fare ma la direzione imboccata, verso l'obiettivo finale dell'introduzione di un sistema impositivo a livello sovranazionale delle multinazionali del digitale, così come sollecitato dall'Ocse e dal G7, è giusta e condivisibile", conclude.