Motopesca Mazara mitragliato da barca libica: governo riferisca, chiede D'Alì (Fi)

"Il mitragliamento subìto lunedì 16 gennaio da un motopesca di Mazara del Vallo, da parte di un'imbarcazione libica, è una vicenda intollerabile" denuncia in una nota il senatore di Forza Italia Antonio D'Alì.



"Ritengo sia doveroso che il governo riferisca sui fatti, ci dica a quale fazione libica fa capo il natante che ha mitragliato il nostro peschereccio e se, per caso, non si tratti di un'unità fornita proprio dallo Stato italiano per la sorveglianza del Mediterraneo. - chiarisce - Sarebbe anche utile sapere quali sono i recenti accordi raggiunti dallo Stato italiano, non si capisce se dal ministro degli Esteri o dal ministro dell'Interno, in ordine al controllo costiero".



"Tra l'altro - conclude il parlamentare - appare assurdo il fatto che si spendano così tanti soldi per il controllo delle acque antistanti le coste libiche, per la questione migranti, e non si abbia l'accortezza di proteggere, contestualmente, i nostri operatori della pesca che si muovono per mare con l'obiettivo di guadagnarsi il pane".