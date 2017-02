Sanremo 2017 è stato "un successo memorabile", dice Campo Dall'Orto

Il commento del Dg Antonio Campo Dall'Orto sul Festival di Sanremo 2017.

«A conclusione di una settimana straordinaria voglio ringraziare tutte le persone della Rai che hanno contribuito al successo memorabile di questo Sanremo 2017», commenta in una nota il Direttore Generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto.



«Un'edizione - prosegue - che chiude con l'eccezionale risultato del 58,4% e che è 'esploso' sul web e su Rai Play, con oltre trentasette milioni di interazioni social, più di due milioni e mezzo di persone che hanno seguito il Festival in diretta streaming e sette milioni e mezzo di video visti su Raiplay. Un successo che ha coinvolto in maniera massiccia anche il pubblico più giovane, al quale Rai guarda con grande attenzione. Un risultato di ascolti che testimonia l'interesse e il gradimento degli italiani verso un racconto, che grazie ai tanti 'eroi del quotidiano' e ai talenti eccezionali, ha unito il Paese».



«Questa edizione - conclude il Direttore Generale - conferma che Rai è una Media Company di Servizio Pubblico capace di evolvere nel rispetto della classicità italiana, di cui Sanremo è un simbolo. Sanremo 2017 arriva al termine di un ciclo di tre anni indimenticabili. Ringrazio Carlo Conti, guida lucida e sicura del Festival, il direttore Andrea Fabiano e tutta la squadra Rai, un grande gruppo che ha fatto un lavoro davvero eccellente».