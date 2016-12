Campo Dall'Orto: Stanotte a San Pietro dimostra che Rai sintonizzata con sensibilità italiani

"Sono molto felice per il bellissimo risultato di 'Stanotte a San Pietro'. Era dal 2003 che un programma di divulgazione culturale non otteneva un risultato così rilevante in prima serata. Gli ascolti eccellenti - oltre 14 milioni di persone hanno visto Stanotte a San Pietro, generando un ascolto medio di circa 6 milioni di persone per uno share di oltre il 25% - testimoniano che il servizio pubblico, ancora una volta, ha dato il meglio di sé, mettendo a disposizione del racconto di un luogo che parla di spiritualità e arte il meglio delle nuove tecnologie, come per esempio le riprese in 4K" commenta in una nota il dg della Rai Antonio Campo Dall'Orto, riferendosi al grande successo ottenuto dal programma di Alberto Angela.



"Questo significa essere davvero media company: essere il luogo della divulgazione culturale con i linguaggi e i mezzi del nostro tempo. - sottolinea - E' quanto abbiamo fatto, ad esempio, con la prima de La Scala e quanto facciamo, quotidianamente, con RaiPlay. C'è un significativo spazio per la divulgazione culturale e la serata di ieri è la ulteriore conferma che Rai è sintonizzata con la sensibilità degli italiani, che ci chiedono di proseguire con una linea editoriale improntata allo sviluppo di prodotti di grande qualità e bellezza".



"Il mio ringraziamento per 'Stanotte a San Pietro' va al Centro Televisivo Vaticano, ad Alberto Angela, grande divulgatore, al direttore di Rai1 Andrea Fabiano, e a tutti coloro che hanno contribuito a scrivere una pagina indimenticabile di tv" conclude Antonio Campo Dall'Orto.