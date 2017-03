Lavoratori ex Enpals: fare luce su contributi Inps contestati, dice Moscatt (PD)

Antonino Moscatt del PD presenta una interrogazione sul caso delle contestazioni Inps ai lavoratori dello spettacolo.

"Chiarire le posizioni contributive dei lavoratori del mondo dello spettacolo, cui l'Inps contesta il mancato versamento dei contributi per gli anni 2009 - 2010" chiede, attraverso una nota, il deputato PD Antonino Moscatt, che ha presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti.



"Ho ascoltato le ragioni dei lavoratori del mondo dello spettacolo, categoria poco tutelata nel nostro Paese - spiega l'esponente dem - e l'Inps chiede loro il pagamento di contributi non dovuti che ad oggi rischiano di trasformarsi in cartelle esattoriali. Il più delle volte il lavoro degli artisti non gode di rapporti contrattuali continuativi, dunque saltuari. Circostanza per la quale l'Enpals prevedeva l'obbligo del versamento dei contributi in capo ai committenti anche per i lavoratori autonomi".



"Alle richieste dell'Inps sono seguite le reazioni dei lavoratori, molti dei quali non hanno ancora visto accolto un ricorso recentemente esperito. - viene chiarito - Con l'atto di sindacato ispettivo faremo lustro sulla vicenda, auspicando che il Ministero chiarisca celermente le posizioni contributive dei lavoratori dello spettacolo".



"Per questo mese - annuncia quindi Moscatt - programmeremo degli incontri con la categoria coinvolta e fissato, sul tema in questione, una conferenza stampa a Montecitorio".