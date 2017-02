Con Standing Ovation prendono "Il Volo" anche genitori e figli

Al via 'Standing Ovation', in onda da venerdì 17 febbraio su Rai1.

"Sarà la fantastica voce del trio 'Il Volo' ad accompagnare la prima puntata di 'Standing Ovation', il nuovo appuntamento in cinque puntate con la musica e lo spettacolo pensato per le famiglie italiane, in onda venerdì 17 febbraio alle 21.25 su Rai1" riporta in una nota la tv di Stato.



La Rai rende noto quindi: "Standing Ovation è il primo show in cui ragazzi dagli 8 ai 17 anni si esibiscono in coppia insieme ai loro genitori di fronte a 3 giurati speciali e ad un pubblico di 300 persone chiamate ad esprimere le proprie preferenze con 'standing ovation' mozzafiato."



"Alla guida del programma ci sarà Antonella Clerici: a lei il compito di introdurre le esibizioni della serata e accompagnare il pubblico in studio e a casa lungo le manche di gioco - viene dunque fatto sapere -, tra emozioni, musica e grandi sorprese."



"In studio sarà presente una giuria composta da tre grandi star della musica italiana: Loredana Bertè, Nek e Romina Power. - si riferisce inoltre - La giuria seguirà le esibizioni da una tecnologica music box, una postazione speciale creata per non farsi influenzare dal giudizio del pubblico. Guest star della prima puntata, Il Volo. Sono 10 le coppie, scelte tra oltre duemila, tutte con storie diverse, che si sfideranno a tempo di musica, si racconteranno e canteranno i brani della loro vita, grandi canzoni della musica italiana e internazionale. Saranno solo le standing ovation del pubblico e della giuria in studio a decretare il vincitore."



Si chiarisce: "Le coppie in gara sono formate da: Angelica e mamma Stefania (Roma), Aurora e papà Omar (Torrazza Coste - PV), Valerio e mamma Fabiola (Pombia - NO), Maria e papà Ernesto (Salerno), Elsa e papà Stefano (Carloforte - CA), Joao e mamma Sabrina (Roma), Giulia e zia Giovanna (Palermo), Daniele e mamma Eleonora (Roma), Alessia e papà Mario (Grassano - MT), Emanuele e papà Luigi (Casaluce - CE)."



"Solo 8 di loro, però, accederanno alla seconda puntata di Standing Ovation. Nel corso del primo appuntamento, infatti, ci saranno due manche di gara in ognuna delle quali si esibiranno 5 coppie. Al termine di ogni esibizione si scoprirà il voto dei giurati, che hanno a disposizione 50 punti ciascuno (assegnabili solo se, all'apertura della music box, si alzeranno in piedi). A questo punteggio sarà sommato il voto del pubblico in studio, per un totale complessivo massimo di 300 punti. Alla fine di ogni manche, le due coppie col punteggio inferiore saranno a rischio eliminazione e prenderanno parte a due speciali duelli che determineranno le due eliminazioni di puntata. A giudicare i duelli, però, sarà solo il pubblico che avrà in quest'occasione un voto dal valore doppio: chi raccoglie meno stand up viene eliminato. La coppia vincitrice della puntata, quella che avrà ottenuto il più alto punteggio, avrà il diritto, nella puntata successiva, ad esibirsi con una grande star della musica" si continua in ultimo.