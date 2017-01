Monopolio L'Espresso? Antitrust apre istruttoria

"Autorità Garante della Concorrenza ha deciso di avviare un'istruttoria sull'acquisizione del controllo di Italiana Editrice da parte di Gruppo Editoriale L'Espresso. Tale operazione di concentrazione è stata notificata all'Autorità per le valutazioni di competenza alla fine del mese di novembre. I gruppi editoriali interessati dall'operazione sono entrambi attivi nell'editoria di quotidiani e periodici, nella distribuzione e nella raccolta pubblicitaria su diversi mezzi" riferisce in una nota l'Agcm.



"Nei mercati della raccolta pubblicitaria locale sui quotidiani nelle province di Torino e Genova l'integrazione delle attività delle concessionarie Manzoni e Publikompass, facenti capo a Gruppo Editoriale L'Espresso e Italiana Editrice, porterà alla costituzione di posizioni di monopolio o quasi monopolio" prosegue l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



Dall'Antitrust si espone in conclusione: "Pertanto l'istruttoria è volta ad accertare se in tali mercati l'operazione di concentrazione è suscettibile di pregiudicare in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali. L'istruttoria dovrà concludersi entro quarantacinque giorni a far data dall'11 gennaio 2017, fatto salvo il termine previsto per il rilascio del parere da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni."