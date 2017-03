Antitrust: istruttoria su presunte intese nel settore cartone ondulato

L'Agcm indaga sul settore cartone ondulato e relativi imballaggi.

"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, a seguito di alcune segnalazioni volte a denunciare due presunte intese nel settore del cartone ondulato e dei relativi imballaggi, un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza), nei confronti delle principali società produttrici di cartone ondulato in Italia, integrate anche nella fase a valle della produzione di imballaggi" viene diffuso in una nota dell'Agcm.



"A livello europeo, il valore del mercato degli imballaggi in cartone ondulato corrisponde a circa 20 miliardi di euro. In questo mercato, l'Italia risulta il secondo produttore europeo dopo la Germania. La produzione di cartone ondulato ha registrato negli ultimi anni un andamento fortemente positivo, pur a fronte della difficile congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo. Ciò appare riconducibile alla sempre maggiore diffusione del commercio online e al sempre più ampio impiego di tali imballaggi nel settore alimentare" prosegue l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



"L'ipotesi istruttoria riguarda la sussistenza di due autonome intese tra i principali produttori nazionali di cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato, aventi ad oggetto il coordinamento delle condizioni commerciali nei mercati della vendita di cartone ondulato e della vendita di imballaggi, con particolare riferimento alla determinazione uniforme dei relativi prezzi di vendita, del livello degli sconti, nonché alla ripartizione della clientela" continua l'Antitrust.



Si espone infine: "Tali intese avrebbero avuto caratteristiche simili in entrambi i mercati merceologici interessati e sarebbero state accompagnate da un monitoraggio degli accordi reso possibile, in maniera sistematica, anche grazie alle informazioni ricevute dall'associazione di categoria GIFCO sia per il cartone ondulato, sia per gli imballaggi. Nella giornata del 30 marzo 2017 i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento."