Antitrust indaga su Siae per presunte condotte che limitano la concorrenza

L'Agcm ha aperto una istruttoria nei confronti di Siae sulla gestione e intermediazione dei diritti d'autore.

"Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di Siae per accertare eventuali condotte abusive ai sensi dell'art. 102 TFUE nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore. Il procedimento è stato avviato a seguito delle segnalazioni di alcune imprese che offrono in Italia servizi innovativi alternativi a quelli del monopolista nazionale, al fine di verificare se le condotte di Siae abbiano l'effetto di escludere ogni concorrenza dai mercati oggetto di indagine, ostacolando le attività degli operatori nuovi entranti e riducendo così anche la libertà degli stessi autori ed editori di scegliere a quale collecting associarsi o richiedere servizi, anche solo di carattere 'accessorio' a quelli di intermediazione del copyright" si riferisce in una nota dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



"L'istruttoria ha, inoltre, lo scopo di accertare se l'associazione degli organizzatori di concerti di musica dal vivo, Assomusica, abbia posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'art. 101 TFUE, tramite l'adozione di linee guida che indicano alle imprese associate di non stipulare accordi di licenza, né corrispondere compensi a società di gestione concorrenti di Siae. I funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito un'ispezione nella sede di Siae e nella sua filiale territoriale di Roma, nonché presso la sede di Assomusica di Roma e la sua sede operativa di Genova, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza" rivela infine l'Agcm.