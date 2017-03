Antitrust apre istruttoria su gara Consip FM4-Facility Management

L'Agcm avvia una istruttoria per intesa restrittiva della concorrenza in merito ad una gara Consip.

"Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service, S.r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.a.), ManitalIdea S.p.a., Manutencoop Facility Management S.p.a., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.a., per accertare se tali imprese, anche per il tramite di società dalle stesse controllate, abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara bandita da Consip per l'affidamento dei servizi di Facility Management destinati agli immobili della PA e alle Università e istituti di ricerca pubblici (gara FM4). - viene fatto sapere in un comunicato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - In particolare, dall'analisi delle strategie partecipative nella gara indetta da Consip nel 2014, parrebbe emergere l'assenza di un effettivo confronto concorrenziale tra le parti in termini di mancata sovrapposizione delle offerte maggiormente competitive. L'ipotesi di coordinamento è supportata dai legami di natura societaria e consortile intercorrenti tra le suddette imprese e/o le cordate costituite per partecipare alla gara. Nella giornata odierna, funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 maggio 2018".