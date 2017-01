Antitrust apre istruttoria su Consiglio Notarile di Milano per restrizione concorrenza

"L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti del Consiglio notarile di Milano per accertare l'ipotesi di un'intesa restrittiva della concorrenza. - viene segnalato in una nota dall'Agcm - In particolare, attraverso una pluralità di condotte, il Consiglio avrebbe perseguito l'obiettivo di indurre i notai del distretto a limitare, sotto il profilo quantitativo, la propria attività, così restringendo il confronto concorrenziale tra gli stessi e conducendo, in ultima analisi, ad una ripartizione del mercato e ad una limitazione della concorrenza di prezzo, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90".



"Per acquisire elementi utili all'accertamento dell'intesa, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito ispezioni nei giorni scorsi presso la sede del Consiglio notarile di Milano, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza" si specifica infine.