Antitrust: aperta istruttoria su profumerie Douglas/La Gardenia-Limoni

L'Agcm pare una istruttoria per capire se la concentrazione di un gruppo di profumerie viola la concorrenza.

"Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria sull'acquisizione del controllo di La Gardenia e Limoni da parte del gruppo CVC, a cui appartiene Douglas. L'operazione di concentrazione, di dimensione comunitaria, è stata notificata all'Autorità a seguito di una richiesta di rinvio presentata dalle parti alla Commissione europea" viene fatto sapere in una nota dell'Agcm.



"Douglas, Limoni e La Gardenia sono operatori attivi principalmente nella vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, commercializzati tramite sistemi di distribuzione selettiva e rappresentano le principali catene di profumerie attive a livello nazionale" prosegue l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



"In una serie di mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio dei cosmetici e dei profumi di lusso la sovrapposizione delle attività delle parti è risultata attestarsi su soglie significative. Pertanto - descrivono infine dall'Antitrust -, l'istruttoria è volta ad accertare se in tali mercati l'operazione di concentrazione sia suscettibile di pregiudicare in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali, portando alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti. L'istruttoria dovrà concludersi entro quarantacinque giorni a far data dall'8 novembre 2017."