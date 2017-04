Anatocismo bancario: indagine Antitrust su BNL, Intesa San Paolo e Unicredit

L'Agcm avvia una istruttoria nei confronti della BNL, di Intesa Sanpaolo ed UniCredit in relazione alla pratica dell'anatocismo bancario.

"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di tre istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - scrive in una nota l'Agcm -, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.."



"I procedimenti sono volti ad accertare se le tre banche abbiano posto in essere condotte in violazione del Codice del Consumo in relazione alla pratica dell'anatocismo bancario. In particolare, fino all'entrata in vigore dell'art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, che ha ribadito il divieto di anatocismo salvo autorizzazione preventiva del cliente, tali banche avrebbero continuato ad applicare l'anatocismo bancario, nonostante l'espresso divieto contenuto nella legge di stabilità 2014. Dopo la riforma operata nel corso del 2016, i tre istituti bancari avrebbero adottato modalità aggressive per indurre i propri clienti consumatori a dare l'autorizzazione all'addebito" prosegue l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



"Per accertare queste condotte, i funzionari dell'Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi di BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza" viene comunicato in conclusione.