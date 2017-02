Antartide: al via la 13esima Campagna invernale del CNR e dell'Enea

Iniziata la 13esima Campagna invernale del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

E' iniziata la 13esima Campagna invernale (WO 13) del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), programma attuato dal CNR per gli aspetti scientifici e dall'Enea per la realizzazione logistica delle spedizioni.



Il 6 febbraio infatti si è conclusa la 32esima Campagna estiva con la partenza degli ultimi partecipanti dalla Stazione italo-francese Concordia (Dome C), sita in Antartide.



In una nota l'Enea spiega quindi che "per i prossimi otto mesi 13 persone, 7 italiani del PNRA, 5 francesi dell'IPEV (Istituto polare francese Paul Emile Victor) e 1 medico dell'ESA (Agenzia spaziale europea) rimarranno, in completo isolamento, per mantenere attive le attrezzature sperimentali e per condurre studi di glaciologia, chimica e fisica dell'atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina".