An Evening Of Nostalgia con Annie Lennox

"Grandi classici del canzoniere americano reinterpretati da una delle voci più amate del panorama musicale europeo. Nel film 'An Evening Of Nostalgia', che Rai Cultura propone mercoledì 11 gennaio alle 18.30 su Rai5, Annie Lennox dimostra di sapersi avventurare con eleganza e classe in brani culturalmente distanti da lei: 'Summertime', 'Georgia On My Mind', 'Strange Fruit', 'God Bless The Child' e 'I Put A Spell On You'.".



"Ad accompagnare la cantante scozzese sul palco del Orpheum Theatre di Los Angeles (28 gennaio 2015), una band di 19 elementi e una mise en scène creata appositamente per questa performance. - si precisa - Insieme a Dave Stewart, la Lennox ha dato vita agli Eurythmics, una delle esperienze più significative del synth-pop degli anni '80, e non dimentica le sue origini regalando alcuni loro grandi successi, incluso 'Sweet Dreams' al termine della performance. Regia di Natalie Johns."