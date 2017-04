Voucher: dopo abolizione norme su lavoro discontinuo, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sull'abolizione dei voucher.

"In Commissione Lavoro del Senato abbiamo approvato, senza modifiche rispetto al testo Camera, il disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 sull'abrogazione dei voucher e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Sono stati approvati 14 ordini del giorno delle opposizioni. Il provvedimento approderà in aula il 19 aprile. Abbiamo ribadito che l'abrogazione delle norme sui voucher sarà occasione per il Governo e il Parlamento di affrontare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, il tema del lavoro non continuativo, in particolare per le esigenze delle famiglie, con normative adeguate che diano tutele alle lavoratrici e ai lavoratori e che non consentano abusi o elusioni" illustra in una nota la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



"Per quanto riguarda le modifiche al Codice degli Appalti ho chiesto al governo di valutare attentamente il rischio che la prevista revisione della disciplina sulla responsabilità solidale non penalizzi in modo eccessivo l'azienda committente che ha diligentemente adempiuto ai propri doveri, rispetto al coobbligato appaltatore inadempiente" rende noto infine la capogruppo PD in Commissione Lavoro.