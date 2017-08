Povertà: reddito di inclusione dal 1 gennaio 2018, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sull'ok al reddito di inclusione da parte della Commissione Lavoro.

"La Commissione Lavoro del Senato ha espresso parere favorevole al decreto legislativo per l'introduzione del reddito di inclusione (Rei). Si tratta dell'atto conclusivo di una piccola rivoluzione, che vede la creazione della prima misura nazionale contro la povertà, costituita da un concreto sostegno economico e da servizi finalizzati ad accompagnare le persone fuori dalla condizione di povertà. - annuncia in una nota Annamaria Parente, senatrice del Partito Democratico - E' un cambiamento di prospettiva fondamentale, perché significa che lo Stato si prende cura di chi è in difficoltà e, attraverso un piano personalizzato, mette tutti in condizione di ricominciare".

"Il reddito di inclusione è inserito nei Livelli essenziali delle Prestazioni (Lep) e per questo la stessa legge delega ne prevede la graduale estensione - scrive in ultimo la capogruppo PD in Commissione Lavoro -, dai nuclei famigliari più fragili della prima attuazione, fino a coprire tutti coloro che si trovano nella condizione di povertà assoluta. Il beneficio sarà erogato dal 1 gennaio 2018. Ma anche grazie al riordino di tutte le prestazioni assistenziali, dovrà coprire via via una platea più vasta, con il piano nazionale contro la povertà."