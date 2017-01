Per modificare voucher aspettare motivazioni Consulta, dice Parente (PD)

"La Corte è organo di garanzia della nostra Costituzione e quindi le sue sentenze non si commentano. Dal punto di vista politico, l'impatto della decisione della Consulta è una conferma dell'impianto del Jobs Act, per noi importante. Ora è necessario intervenire sui voucher, ma per farlo aspetterei, da un lato, le motivazioni della sentenza e, dall'altro, i risultati della tracciabilità introdotta dal governo Renzi, dai quali potremmo avere delle sorprese positive" riporta in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



"Come ha annunciato al Senato Giuliano Poletti, il Ministero sta lavorando ad una proposta di modifica sui voucher. - Ma è importante capire meglio come limitarne la proliferazione e in questo senso credo che la tracciabilità si dimostrerà efficace - scrive in ultimo la capogruppo PD in Commissione Lavoro -, perché è verosimile pensare che molti dei ticket fin qui acquistati non siano stati utilizzati. Io ritengo necessario contrastare con più forza gli abusi, probabilmente intervenendo sulle procedure. Bussole importanti per le modifiche saranno sia le motivazioni della sentenza che i dati sulla tracciabilità, tra poco disponibili."