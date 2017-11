Pensioni: ok Ape Social se disoccupato con 30 anni di contributi, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sull'Ape Social.

"Come PD abbiamo presentato 3 emendamenti (alla legge di bilancio 2018, ndr) a mia prima firma finalizzati a prorogare l'Ape sociale al 2019 ad estenderlo e rendere questo strumento più accesibile" informa in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



La capogruppo PD in Commissione Lavoro espone in ultimo: "Più nel dettaglio proponiamo di prorogare anche al 2019 l'Ape social e di estendere la platea a chi, avendo maturato almeno 30 anni di contribuzione, si trova in stato di disoccupazione senza indennità da almeno 3 mesi, a seguito di licenziamento, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro. E' una modifica necessaria per rendere meno rigido l'attuale criterio della disoccupazione, che vedeva bocciare l'80 per cento delle domande tra i senza lavoro. Il terzo emendamento serve a migliorare l'accesso dei lavoratori precoci all'Ape sociale. Il rafforzamento dell'Ape sociale consente di superare l'automatismo dell'aspettativa di vita per alcune categorie di lavoratori più deboli."