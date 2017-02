Milleproroghe 2017: presentato emendamento per Dis-Coll anche nel 2017

Annamaria Parente del PD interviene sulla questione della disoccupazione dei collaboratori.

"Ho presentato, d'accordo con il governo, un subemendamento ad un emendamento al Milleproroghe, finalizzato a prorogare, con adeguata copertura finanziaria, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi fino all'entrata in vigore della misura strutturale" annuncia in una nota la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del PD nella Commissione Lavoro, dopo che l'Inps ha avvertito che la Dis-Coll non era stata prorogata per il 2017.



"E' questa la soluzione tecnica più efficace che abbiamo concordato con l'Esecutivo. - precisa la parlamentare - In questo modo abbiamo scongiurato ogni allarme per 300 mila lavoratori precari, soprattutto giovani, e preparato il terreno per il necessario intervento strutturale, perché la Dis-Coll diventi permanente".



"La Dis-Coll, contenuta nel Jobs Act, è stato sempre un impegno del PD. - assicura l'eponente dem - La soluzione dei problemi degli italiani e delle italiane, a pochi giorni dalla Direzione del PD, deve essere il nostro impegno prioritario, prima ancora della data delle elezioni".