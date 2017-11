Legge bilancio 2018: governo rifinanzi bonus bebé e Dopo di noi, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sulla legge di bilancio 2018.

"Come Commissione Lavoro del Senato abbiamo dato parere favorevole alla legge di bilancio, raccomandando al governo di rifinanziare il 'bonus bebé' anche per i nati nel 2018, con i previsti 80 euro al mese per tre anni. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di evitare tagli ai fondi per il 'Dopo di noi' e per la non autosufficienza e di prevedere il rafforzamento del reddito di inclusione (Rei), anche attraverso la destinazione di maggiori risorse ai servizi sociali, che dovranno fornire maggiori servizi" riferisce in un comunicato Annamaria Parente, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem informa infine: "Puntiamo inoltre ad istituire un fondo specifico per l'Ape sociale, in cui far confluire anche le risorse residue per poter meglio finanziare l'estensione e di incrementare il finanziamento per le politiche attive del lavoro, aumentando il finanziamento per Anpal servizi. Su questi due punti in particolare, abbiamo presentato specifici emendamenti al dl fiscale, nella previsione di verificare quale sia lo strumento legislativo più utile per intervenire in modo positivo."