Istat: dati sono positivi ma intensificare politiche per giovani, dice Parente (PD)

"I dati dell'Istat di oggi riportano due notizie positive: la prima riguarda l'aumento dell'occupazione su base annua e la seconda è relativa alla diminuzione degli inattivi. L'aumento dell'occupazione su base annua è positivo anche a fronte di una fluttuazione mensile, visto che dopo una fase di crisi è importante valutare i dati stabilizzati. Da segnalare che l'incremento riguarda anche le donne. La diminuzione degli inattivi è sempre un fatto positivo perché vuol dire che le persone hanno più fiducia, si rimettono in gioco" sostiene in una nota la senatrice Annamaria Parente, che legge i dati dell'Istat osservando il bicchiere mezzo pieno.



"L'aumento della disoccupazione giovanile, soprattutto nella fascia fino ai 24 anni - continua quindi la capogruppo del PD nella Commissione Lavoro - è dovuto anche al fatto che le ragazze e i ragazzi escono dall'anonimato dell'inattività e cercano lavoro. Per incrementare l'occupazione giovanile bisogna puntare su una serie di politiche, alcune già in fase di attuazione: l'Ape per favorire il ricambio generazionale, un sistema coerente di alternanza scuola-lavoro, politiche attive per l'incontro tra domanda e offerta e incentivi orientati".